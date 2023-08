Diepenbeek

Zonnecellen die je kan printen of verven zullen de toekomst worden. Maar vandaag zijn ze nog niet zo productief als zonnepanelen. Samen met universiteiten in Zweden en China zorgt UHasselt nu voor een doorbraak. “Doordat we veel beter begrijpen hoe ze werken, kunnen we zorgen dat ze meer stroom leveren”, zegt professor Vandewal.