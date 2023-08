Thibaut Courtois duikt de autosport binnen. Niet als piloot, maar als teambaas, want onder de naam TC Racing wil de doelman meedoen aan de Spaanse Formule 4. “Een goede keuze”, vindt Hasselaar Anthony Kumpen. Maar toch is het opletten, want aan de autosport heeft al menige enthousiasteling zijn broek gescheurd.