Alexis De Sart en RWDM grijpen deugddoende driepunter na woelige week: “Hebben getoond dat we willen vechten voor deze club”

Alexis De Sart is klaar en duidelijk: RWDM heeft zijn eerste punten in de Jupiler Pro League op karakter binnengehaald. “We doen ons best met de spelers waarover we nu beschikken, maar als je ziet dat we met jongens spelen die vorig seizoen weinig speelminuten kregen... We zullen alleszins blijven vechten”, aldus de 26-jarige middenvelder.

“De score aan de rust was verdiend”, valt De Sart met de deur in huis. “We slikten een openingsgoal na een vermijdbare fout, maar maakten het goed en namen een prima start na de rust door meteen die penalty te scoren”, aldus De Sart, die Xavier Mercier in enige zin nadeed door ook een soort van assist achter zijn naam te zetten in zijn voormalige thuishaven. Het was immers De Sart, net als Mercier een ex-speler van OH Leuven, die Federico Ricca tot een handsbal dwong. “Vervolgens hebben we gedaan wat we goed kunnen: een stevig blok neerzetten, samen goed verdedigen om dan een goede counter op te zetten. We zijn een stevig geheel gebleven. De groep tankt hierdoor vertrouwen. Dat was nodig na onze moeilijke week.”

Noem die ‘moeilijke week’ gerust een understatement. Nauwelijks hadden de spelers verwerkt dat Vincent Euvrard op staande voet werd vervangen door Cláudio Caçapa, of daar was al de zware 0-4-nederlaag tegen Racing Genk. Het is nooit lang stil in het Edmond Machtensstadion, maar nu ging het toch even écht hard. “We hebben veel met elkaar gecommuniceerd. Het stond vast dat we een ander gezicht moesten tonen dan tegen Genk. Ik verzeker je dat het niet voor iedereen even makkelijk is geweest om de nieuwe situatie te aanvaarden. Gelukkig heeft deze groep vorig seizoen al het een en het ander meegemaakt. Wij zijn een solidaire groep, iedereen kan het hier goed met elkaar vinden. Met deze eerste driepunter hebben we getoond dat we willen vechten voor deze club.”

Eergevoel aangetast

Het is duidelijk dat de snerpende kritiek niet in de koude kleren is gekropen van De Sart en co. “Het was makkelijk om ons dood en begraven te verklaren na onze prestatie tegen Genk. De kritiek was terecht, maar heeft wel ons eergevoel aangetast. Maar kijk, nu zijn we weer vertrokken. Volgende week moeten we er opnieuw staan met dezelfde mentaliteit als in Leuven”, aldus de voormalige jeugdinternational.

“Momenteel is het wel nog niet zo dat we met onze huidige kern aanspraak kunnen maken op wat dan ook. We doen ons best met de spelers waarover we nu beschikken, maar als je ziet dat we met jongens zitten die vorig seizoen weinig speelminuten kregen... Dat wil wel iets zeggen natuurlijk. Maar hoe dan ook, we blijven vechten. Wij hebben misschien niet altijd evenveel kwaliteit als onze tegenstander, maar we zijn wel in staat om iets speciaals verwezenlijken.”