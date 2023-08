Remco Evenepoel vond steun bij Oumi en vrienden na heisa rond uitspraken over vertrek: “Soms lijkt het alsof ik niets goeds kan doen”

Remco Evenepoel is voor de camera van Sporza teruggekomen op de heisa veroorzaakt door uitspraken van zijn vader in de Franstalige krant La Dernière Heure. Patrick Evenepoel zinnespeelde op een voortijdig vertrek van zijn zoon bij Soudal-Quick Step, wat bij ploegbaas Patrick Lefevere in het verkeerde keelgat schoot. “Het was vervelend dat het in de dagen voor een WK opspeelde, maar ik ben het gewend dat er altijd een storm rond mij is”, zei Evenepoel in de marge van een signeersessie voor fietsfabrikant Specialized, die zijn nieuwe model, de Tarmac SL8, voorstelde.