Standard huurt spits van zusterclub Hertha, ook Kamal Sowah in beeld

Hertha betaalde vorige zomer nog vijf miljoen euro aan Young Boys Bern voor de targetman, maar met slechts twee doelpunten in 23 wedstrijden was zijn passage in de Bundesliga geen succes. Kanga trainde maandagochtend al mee met de groep en werd later op de dag officieel voorgesteld via de clubkanalen.

Huurdeal voor Sowah?

Als versterking voor op de flank is Kamal Sowah (23) van Club Brugge in beeld. De Ivoriaan is een oude bekende van coach Carl Hoefkens die hem begin vorig seizoen een nieuwe kans gaf als basisspeler bij blauw-zwart na een mislukt eerste seizoen. Ook hier zou het om een huurdeal gaan.