AA Gent moet het binnenkort een maand zonder Hong doen

Hier ligt er geen hond wakker van, in Zuid-Korea wel: voetbal op de Asian Games oftewel de Aziatische Spelen, samen met het voetballuik op de Olympische Spelen het belangrijkste toernooi voor de nationale ploeg. Meer zelfs dan een wereldbeker. En daar mag Hyun-seok Hong volgende maand naartoe. De middenvelder van AA Gent is opgenomen in de selectie voor de zogeheten Asian Games. Voor dat toernooi is de leeftijdsgrens 24 jaar, al mag elk land nog drie ‘oudere’ spelers oproepen. Voor de 24-jarige Hong is het heuglijk nieuws nadat hij in juni zijn debuut vierde voor de A-selectie van bondscoach Jürgen Klinsmann, naar verluidt ook al gek van Hongi.

Hong zal binnenkort afreizen naar de Aziatische Spelen. — © BELGA

Voor AA Gent is het minder interessant. De Buffalo’s zullen hun assistenkoning van vorig seizoen wellicht een maand moeten missen. De Aziatische Spelen vinden plaats van 19 september tot 7 oktober, na de interlandbreak die start op 4 september. Mogelijk moet Hong daar eerst nog opdraven met de A-selectie, alvorens door te reizen naar de Aziatische Spelen in China.

Dat hij tot begin oktober met zijn land actief is, kan haast een zekerheid worden genoemd. Zuid-Korea won het voetbaltoernooi van de Aziatische Spelen in 2014 en 2018. In de twee edities ervoor haalde het de halve finales. Haalt Zuid-Korea de finale, dan mist Hong zeker vier competitiewedstrijden – tegen OH Leuven, Eupen, RWDM en Genk – én ook de eerste twee groepswedstrijden in de Conference League. Als AA Gent zich daarvoor kwalificeert uiteraard.

Hong tackelt Schoofs. — © BELGA

Zuid-Korea wil er sowieso op zijn best zijn. Behalve het prestige om het Aziatische kampioenschap te winnen, biedt het spelers ook een beloning. Voetballers die de Aziatische Spelen winnen, hoeven hun militaire dienstplicht niet (volledig) te vervullen. Elke Koreaan moet 21 maanden in dienst, voor zijn 28ste, al bestaan er voor voetballers nog achterpoortjes om dat te ontlopen. Toen Totteham-vedette Son Heung-min zijn land naar de zege in 2018 leidde, diende hij slechts drie weken zijn plicht te vervullen.