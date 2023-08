Scheidsrechtersbaas bevestigt: “Goal van Ekkelenkamp tegen Anderlecht werd terecht afgekeurd”

In de 88ste minuut werd een doelpunt van Antwerp-speler Ekkelenkamp afgekeurd door de assistent van ref Jasper Vergoote wegens buitenspel. Sommigen argumenteerden dat Louis Patris van Anderlecht nog aanraakte en zo het buitenspel ophief.

“De echte vraag is wanneer een aanvaller in buitenspelpositie weer in het spel wordt gebracht door een verdediger”, zegt scheidsrechterbaas Bertrand Layec. “De regel is heel duidelijk: de aanvaller wordt weer in het spel gebracht als de verdediger de bal bewust naar hem speelt of als de verdediger, door hem de bal te geven, de volledige controle had over de actie. In deze fase gebeurt het tegenovergestelde. Het was een kopbal van een ploegmaat van de doelpuntenmaker, maar de bal wordt alleen gedevieerd door de verdediger. Dus de verdediger heeft nooit bezit of controle over de bal gehad. Hij heeft op geen enkele manier de doelpuntenmaker weer in het spel gebracht. Het is dus logisch dat de assistent zijn vlag omhoog stak en het doelpunt werd afgekeurd.”