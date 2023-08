Tijd voor verzoening: Frank Vercauteren reist naar Madrid voor gesprek met Thibaut Courtois over toekomst bij Rode Duivels

Afgelopen weekend kwam er al hoopgevend nieuws over Courtois en de Duivels. In een interview met de Canadese televisie had de doelman aangegeven dat hij nog steeds droomt van een wereldtitel met België. “Dat is nog een ding”, zei hij. “Maar we weten dat dat met België geen gemakkelijke opdracht is. Er zijn veel goeie landen. In 2018 waren we er al dicht bij, maar we zullen zien. We blijven dromen.”

Hoopgevende woorden, al zullen er eerst nog wat plooien moeten gladgestreken worden. Domenico Tedesco en Courtois gingen tijdens de vorige interlandbreak openlijk in de clinch. Volgens de bondscoach was Courtois na de interland tegen Oostenrijk boos omdat hij de kapiteinsband niet had gekregen bij afwezigheid van Kevin De Bruyne. De doelman gaf aan de volgende match niet meer te willen spelen en volgens Tedesco stelde hij zelfs voor om een blessure op te geven als reden. Daar was de bondscoach allesbehalve mee opgezet. Courtois was dan weer kwaad dat Tedesco hun privégesprek openbaar maakte.

© BELGA

Vercauteren als bemiddelaar

Op 9 september spelen de Rode Duivels hun volgende wedstrijd, een EK-kwalificatiewedstrijd in Azerbeidzjan. Over drie weken moet Tedesco dus al zijn volgende selectie bekendmaken. Nog voor die datum moet er dus een verzoening plaatsvinden. Daarom is Frank Vercauteren naar Madrid afgereisd. Hij praat er met onze nationale doelman over een mogelijke terugkeer bij de selectie. Tedesco is niet mee naar Spanje. Vercauteren was er ook al bij toen Courtois na de match tegen Oostenrijk zijn ongenoegen uitte over de gang van zaken. Hij is dus de bemiddelaar.