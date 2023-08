Rechter verwerpt lasteraanklacht van Trump tegen schrijfster E. Jean Carroll: “Uitspraken waren substantieel waar”

Trump en Carroll stonden al eens tegenover elkaar in de rechtbank. De intussen 79-jarige Carroll zegt dat Trump (77) haar midden jaren negentig in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan heeft verkracht. Vervolgens zou hij haar reputatie geschaad hebben door te beweren dat zij het verhaal verzonnen heeft. Een rechtbank in New York veroordeelde Trump op 9 mei voor seksueel misbruik en smaad. Trump had zich volgens de jury ook schuldig gemaakt aan geweld. Hij moet een schadevergoeding van 5 miljoen dollar (4,6 miljoen euro) betalen aan de schrijfster.

Na het proces vroeg de Amerikaanse zender CNN aan Carroll naar het vonnis, waarna de schrijfster verklaarde dat Trump haar wel degelijk verkracht zou hebben. Voor die uitspraak diende Trump een tegenklacht in voor laster.

“Substantieel waar”

De Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan zegt dat de claim van Trump wegens laster moet worden afgewezen omdat de verklaringen van Carroll op zijn minst “substantieel waar” waren en Trump niet kon aantonen dat Carroll ze met echte boosaardigheid deed.

Kaplan zei eerder dat er overtuigend bewijs was dat Trump “opzettelijk en met geweld” Carroll’s vagina binnendrong met zijn vingers, wat onmiddellijke pijn en langdurige emotionele en psychologische schade aan Carroll veroorzaakte.

Het vonnis weerspiegelde dat “Mr. Trump haar ‘verkrachtte’, zij het digitaal in plaats van met zijn penis”, schreef Kaplan maandag. “Dus, het bewijst de substantiële waarheid van de beschuldigingen van ‘verkrachting’ van mevrouw Carroll.” De rechter volgde Trump ook niet toen hij onder meer “absolute presidentiële immuniteit” om vervolgd te worden had ingeroepen als verdedigingsstrategie.

“Zullen in beroep gaan”

Alina Habba, een advocaat van Trump, zei: “We zijn het zeer oneens met de gebrekkige beslissing en zullen binnenkort in beroep gaan.”

Advocaat Roberta Kaplan, die geen familie is van de rechter en Carroll vertegenwoordigt, zei dat ze blij was met de beslissing, wat betekent dat het geplande civiele proces van 15 januari 2024 “beperkt zal zijn tot slechts enkele kwesties en niet erg lang zal duren.”

Trump had zijn tegenvordering ingediend in een tweede rechtszaak wegens laster door Carroll, waarin ze minstens 10 miljoen dollar eist.(sgg)