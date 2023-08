Nicolas Castro maakt seizoen vol bij Spaanse tweedeklasser Elche

Nicolas Castro maakte in juli 2022 de overstap van Newell’s Old Boys in eigen land. Hij speelde 26 wedstrijden voor de hoofdmacht in Limburg en een handvol duels voor Jong Genk in de Challenger Pro League. Dit seizoen paste hij minder in de plannen van coach Wouter Vrancken. Castro maakte nochtans een goeie indruk tijdens de voorbereiding, maar met El Khannous, Heynen, Galarza, Ouattara, Hrosovsky en Ait El Hadj was de concurrentie op het middenveld te groot.

Elche zakte afgelopen voorjaar na een rampseizoen uit La Liga, maar wil meteen terug naar La Liga. Met Castro in de rangen hoopt de ploeg uit de regio van Alicante weer naar het hoogste Spaanse voetbalniveau te klimmen. “De Spaanse club huurt onze creatieve middenvelder voor de rest van het seizoen”, klinkt het bij KRC Genk. Elche CF heeft ook een aankoopoptie bedongen.