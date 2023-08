Thomas Detry neemt titel van ‘beste Belgische golfer’ over

Op de nieuwe wereldranglijst (OWGR) neemt Thomas Detry de fakkel van Thomas Pieters over als beste landgenoot in het golfen.

Met zijn 77ste plaats is Thomas Detry opnieuw de hoogstgeplaatste Belgische golfer op de OWGR (Official World Golf Ranking). De 30-jarige Brusselaar klom vier plaatsen op en laat Thomas Pieters voor het eerste sinds november 2022 opnieuw achter zich. Dat de ranking van Pieters instort is logisch. De 31-jarige Antwerpenaar is actief op LIV Golf en hij kan dus geen wereldrankingpunten bijeensprokkelen. Zes maanden geleden stond Pieters nog als 31ste, nu is dat vandaag als nummer 81. De bronzen plak onder de Belgen gaat naar Adrien Dumont De Chassaert met de 226ste stek. Dan volgen Christopher Mivis (743), Alan De Bondt (1099), Yente Van Doren (1147) en dan pas Nicolas Colsaerts op positie 1274.