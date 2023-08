Een exit van Remco Evenepoel bij Soudal Quick-Step is zeker niet vanzelfsprekend: “Alle partijen nemen risico’s bij een contractbreuk”

Er lijkt een haar in de boter te zitten tussen Patrick Evenepoel en Patrick Lefevere. Dat is wel het minste dat je kan stellen na het afgelopen weekend. De vader/manager van de ex-wereldkampioen schermt met aanbiedingen van andere teams en stuurt aan op een transfer als Lefevere niet zorgt voor een betere en competitievere omkadering voor zijn zoon. Lefevere op zijn beurt, lijkt allesbehalve te willen meewerken aan een vertrek van Evenepoel. Wat zijn precies de mogelijkheden voor een in wielermiddens ongebruikelijke ‘transfer’ nog voor het contract ten einde is?