Nu staat het in de binnenstad vaak vol met fietsen, zoals aan de Zuivelmarkt. Daar komen nu echte parkings, met oplaadmogelijkheid. — © Serge Minten

Een kwart meer fietsers is geteld binnen de Hasseltse grote ring sinds de invoering van fietsstraten en de veilige herinrichting van fietspaden. Vanaf september wordt nog een tandje bijgestoken: aan de kleine ring en op de Grote Markt komen ‘fietsparkeerplaatsen’ voor alle soorten fietsen. “Fietsparkeren gaat in Hasselt even belangrijk worden als autoparkeren.”