Lichamen van drie vermiste bergwandelaars gevonden in Schotse vallei

In de Schotse Hooglanden zijn de lichamen gevonden van drie bergwandelaars. Er zouden geen verdachte omstandigheden in het spel zijn.

Volgens de politie van Schotland was zaterdag kort na 21 uur plaatselijke tijd alarm geslagen toen het trio niet terugkeerde van een trektocht op de Aonach Eagach-bergrichel in Glen Coe. Daarop werd in de regio een zoektocht gestart met een helikopter van de kustwacht en reddingsploegen.

De tien kilometer lange bergrichel geldt als een van de moeilijkst te beklimmen richels in Groot-Brittannië en vergt heel wat behendigheid van wandelaars.