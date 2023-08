Bij dit Schots koppel deed Van der Poel zijn behoefte tijdens het WK: “Plots zat het hele Nederlandse team op mijn toilet”

Opmerkelijke passage in het interview van Mathieu van der Poel na het WK in Glasgow: “Bedankt aan de mensen die me naar het toilet lieten gaan tijdens het protest”. Wij zochten – en vonden – de Schot met de bril van “wereldbelang”.

In de meeste overwinningsinterviews worden ploegmaats bedankt, soms kind en gezin, heel af en toe een sponsor. Maar Mathieu van der Poel richtte zondag een woord van dank aan de gastvrije Schotten die hem zondag tijdens het WK wielrennen hielpen toen de nood het hoogst was.

“Mathieu moest naar het toilet”, openbaarde de Nederlands bondscoach Koos Moerenhout op de persconferentie na de race. “En dan kwam dat protest. We stonden toevallig net aan een huis. Dus ging hij naar binnen.” Van der Poel beaamde met een lach. “Dat nood was echt hoog. Ik moet die mensen bedanken.”

Het was duidelijk dat Van der Poel aanbelde voor een grote stop David Findlay (58)

Enkele honderden grammen lichter en verlost van borrelende darmen vloog Van der Poel over de heuvels in Glasgow naar een historische gouden plak. Met dank aan ploegmaats, vriendin, en sponsors. En David & Shona Findlay.

Grote stop

“Ik stond met mijn vrouw voor ons huis te kijken naar de race toen het hele peloton voor onze neus halt hield door de protestactie”, zegt David (58) aan de telefoon. “Na enige tijd kwam de Nederlandse bondscoach naar ons toegestapt, met de vraag of enkele van zijn renners van ons toilet gebruik kon maken. En plots stond het hele Nederlandse team in onze gang te wachten om naar het toilet te kunnen gaan.”

Dat Van der Poel hen expliciet bedankte na de wedstrijd, had David nog niet vernomen. “Dat is heel attent van hem, maar is helemaal niet nodig. Hij bedankte ons al ter plekke na zijn boodschap. Het waren allemaal heel vriendelijke jongens, die Nederlanders.”

Of dat inhoudt dat ze ook allemaal even proper zijn geweest, durven we David niet vragen. Maar dat Van der Poel er geen halt hield om een plasje te doen, heeft ook de Schot begrepen. “Het was duidelijk dat hij aanbelde voor een grote stop”, zegt David met een lach.

Het huis van David en Shona waar Van der Poel aanbelde.