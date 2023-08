Op de hotelkamer in Schotland bij de “oudjes” Victor Campeaerts en Yves Lampaert bleven de gordijnen the day after lang dicht. Na de WK-wegrit werd er nog gezellig een pintje gedronken in de bar van het hotel, niets wilds, maar Lampaert stond toch met kleine oogjes op. Victor legt uit hoe dat komt.