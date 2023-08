Inbrekers sloegen toe op de Beverlosesteenweg in Beringen. De daders drongen tussen 30 juni en 6 augustus een huis binnen van mensen die in deze periode met vakantie waren. De dieven doorzochten alle ruimtes en kasten nadat ze via een raam binnen waren geraakt. De buit bestaat voornamelijk uit merkkledij. De vaststellingen gebeurden zondag om 20.30 uur.