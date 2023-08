World Scout Jamboree wordt voortgezet in Seoel

De Wereldjamboree in Zuid-Korea zal voortgezet worden in de hoofdstad Seoel, waarheen alle deelnemers vanaf dinsdagochtend worden geëvacueerd vanwege de naderende tyfoon Khanun. “Het wereldfeest van de scouts wordt verplaatst naar Seoel, in permanente gebouwen. Tyfoon Khanun is enkele uren geleden van richting veranderd. Hij is nu op weg naar de site van de Jamboree”, aldus Christelle Alexandre, voorzitter van de Franstalige Fédération des Scouts, maandag tijdens een persconferentie.