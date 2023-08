Bijna jaar na moord in Sint-Genesius-Rode pakt politie verdachte op

Er is een verdachte aangehouden op verdenking van een moord in Sint-Genesius-Rode, dat wordt bevestigd door het parket van Halle-Vilvoorde. Het slachtoffer kwam in september 2022 al om het leven, maar dat nieuws raakte nu pas bekend.

De man zou met geweld om het leven zijn gebracht op de oprit van zijn woning, gelegen aan de Middenhutstraat in Sint-Genesius-Rode. Speurders van de federale gerechtelijke politie van Halle-Vilvoorde onderzochten de zaak, maar van de dader of daders was lange tijd geen spoor.

Enkele weken geleden kwam er dan toch een doorbraak en kon er een Roemeense verdachte worden opgepakt. De man werd aangehouden en verscheen vorige week donderdag nog voor de raadkamer in Brussel, die besliste om zijn aanhouding te verlengen. De verdachte ontkent zijn betrokkenheid bij de moord.

“Het klopt dat de aanhouding werd verlengd”, reageert zijn advocate. “Maar voorlopig geven we geen verdere commentaar over het dossier, dat nog veel onduidelijkheden bevat. We wachten het verdere onderzoek af.”

Verdacht van moord

Ook het parket van Halle-Vilvoorde geeft - op vraag van de onderzoeksrechter - geen commentaar over het dossier. “Ik kan enkel bevestigen dat er een man is aangehouden op verdenking van moord voor feiten die zich hebben afgespeeld in de nacht van 22 op 23 september 2022 in Sint-Genesius-Rode”, aldus woordvoerster Carol Vercarre.