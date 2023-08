Zilveren sfeerband Toeternietoe heeft een eigen zitbank in hartje Hasselt

Hasselt

Toeternietoe bestaat 25 jaar en om dat te vieren schonk het stadsbestuur de sfeerband in de Maastrichterstraat een mooie zitbank. Voor de gelegenheid had stichter-dirigent Carlo Muysers de zitting gepimpt tot een pianoklavier. Belleman Jan, die zijn bel had thuisgelaten en had vervangen door wijwatervat en kwast, zorgde voor de officiële inwijding en een erg leuke speech. “Eigenlijk bestaan we ondertussen al 26 jaar”, zeggen Carlo en voorzitter Guy Van Baelen. “Maar door corona en andere toestanden heeft het wat langer geduurd voor onze bank er was. Maar soit: we zijn er heel blij mee, en we zijn er zeker van dat ze hier op deze mooie locatie heel goed gebruikt zal worden.” De plechtigheid werd afgesloten met een kort maar gesmaakt optreden en een eerste geslaagde zittest door de hele band. (raru)