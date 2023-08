België keert terug met 83 medailles van wereldspelen voor politie en brandweer

Leden van de Belgische politie en brandweer hebben 83 medailles behaald op de World Police and Fire Games. In totaal zes Belgische teams namen deel aan dit sportevenement van 28 juli tot 6 augustus in het Canadese Winnipeg.

Een Brusselse delegatie, bestaande uit 28 leden van de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, won 48 medailles en belandde hiermee in de top 5. “Er werden medailles gewonnen in klassieke evenementen zoals judo, karate, wielrennen, veldlopen en triatlon, maar ook in disciplines eigen aan het vak zoals de wedstrijd Ultimate Firefighter of de Stair Race”, aldus Walter Derieuw, woordvoerder voor de Brusselse brandweer.

The Ultimate Firefighter is een wedstrijd in vier onderdelen waarin de brandweerlieden hun vaardigheden tonen in bewegingen die ze maken als ze in interventie zijn. Tijdens de Stair Race moet in interventieuitrusting zo snel mogelijk een gebouw van 40 verdiepingen beklommen worden.

Antwerpse brandweerlieden wonnen 18 medailles en de Luikse brandweer 15. De lokale politie van Namen keerde terug met twee medailles.

Het evenement wordt om de twee jaar gehouden en brengt politie en brandweerlieden uit meer dan 50 landen samen. De deelnemers strijden in meer dan 60 verschillende disciplines. De volgende editie vindt plaats in 2025 in Birmingham, in de Amerikaanse staat Alabama.