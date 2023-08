Aantal reisvaccinaties en -consultaties ligt pak hoger dan vorig jaar

Het aantal reisvaccinaties en reisconsultaties liggen in Vlaanderen heel wat hoger dan in 2022. Dat blijkt uit cijfers van de reisklinieken van het UZ Gent en het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen.

Bij het ITG ligt het aantal reisvaccinaties vijftig tot vijfenvijftig procent hoger tijdens de eerste zes maanden van dit jaar in vergelijking met de eerste helft van 2022. Met andere woorden, sinds begin 2023 werden ongeveer de helft meer reisvaccinaties toegediend dan vorig jaar.

Bij het UZ Gent waren er tijdens het eerste semester van 2023 een derde meer reisconsultaties dan in dezelfde periode vorig jaar. “Een duidelijke toename dus”, weet woordvoerster Karlien Wouters.

Toch moet de stijging ietwat genuanceerd worden. “In vergelijking met 2019 is er slechts een kleine groeicurve (drie tot acht procent) waarbij we nu ietsje beter scoren dan toen”, legt dokter Patrick Soentjens van het ITG uit. “Tijdens corona vielen de reisklinieken stil. In 2021 moesten we afwachten en in 2022 was het moeilijk opstarten voor de reisklinieken.”

Na de pandemie moesten de reisklinieken van een laag naar een hoog ritme omschakelen. Niet alleen de vraag, ook het aanbod ging sindsdien naar omhoog.