Buitenlandse Zaken in contact met Belgische scouts op World Scout Jamboree, maar nog geen hulpvraag

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken staat in contact met de Belgische scouts die in Zuid-Korea deelnemen aan de Wereldjamboree en met de organisatie daarvan. Het Belgische contingent wenst voorlopig geen bijstand van de FOD, maar zal de uitvoering van de noodplannen van de organisatie volgen met het oog op de tyfoon Khanun.

De Belgische ambassadeur heeft continu contact met de Belgische delegatie en met de organisatie, zegt een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken maandag. Die organisatie is dus gestart met het uitvoeren van de op voorhand afgesproken noodplannen, samen met de World Organization of the Scout Movement (WOSM) en de Zuid-Koreaanse autoriteiten.

Vanwege de verwachte gevolgen van tyfoon Khanun zal het kampterrein van de 25e Wereldjamboree in Zuid-Korea zo preventief ontruimd worden. Alle deelnemers zullen vanaf dinsdagochtend (lokale tijd) worden geëvacueerd naar Seoel.

De Belgische ambassadeur was ook aanwezig op het Jamboree-terrein. De Belgische delegatie “heeft aan de ambassadeur bevestigd dat Belgische hulp niet nodig is”, aldus de woordvoerder. De overheidsdienst staat weliswaar verder ter beschikking van het Belgische contingent. “We blijven een oogje in het zeil houden”, klinkt het.

De Zuid-Koreaanse meteorologische dienst waarschuwde zondag voor de naderende tyfoon. De storm Khanun kan deze week aan land komen in het Aziatische land, maar veroorzaakte al schade en overlast in Japan en China.

De Wereldjamboree is het grootste internationale jeugdkamp ter wereld, met zowat 43.000 jongeren uit 160 landen. Er zijn ongeveer 1.250 Belgen aanwezig.