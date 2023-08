Halense jongeren kunnen ook in augustus chillen in De Rietbron

Halen

De jeugddienst van Halen startte deze zomervakantie met de inrichting van een chillruimte in gemeenschapscentrum De Rietbron. Elke woensdag van 14 tot 17 uur zijn de tieners er welkom. Het initiatief is een voltreffer. “Eerst was de chillruimte alleen voor de maand juli gepland, maar op vraag van de jongeren zelf gaan we ermee door tot en met woensdag 16 augustus”, zegt Wouter Strouven van de jeugddienst van de stad. “De belangstellenden kunnen komen en gaan wanneer ze willen. Ze kunnen hier biljarten, tafelvoetbal en tafeltennis spelen, darts…. Vrijheid troef dus, maar we houden wel altijd een oogje in het zeil. Drank is te koop voor 1 euro en water is zelfs helemaal gratis te krijgen.” Alex Stevens is een van de trouwe bezoekers “Buiten de periode op kamp met de jeugdbeweging ben ik elke woensdag gekomen. Thuis zit ik maar op TikTok. Hier kan ik samen met vrienden plezier maken.” (lw)