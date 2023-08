Bizar tafereel verklaard: waarom Iga Swiatek haar mond afplakt tijdens trainingen

Een opvallend en bizar beeld tijdens de trainingen voor het WTA in Montréal: Iga Swiatek, nummer één van de wereld bij de vrouwen, plakte haar mond af tijdens het trainen. Het afplakken van de mond tijdens inspanningen om enkel nog door de neus te kunnen ademen is een recente trend. Een onderzoek uit 2018 van George Dallam, professor bewegingswetenschappen uit Colorado, toonde een verhoogde ademhalingsefficiëntie aan bij lopers die de techniek van neusademhaling lang genoeg inoefenden. Via neusademhaling zou er uiteindelijk meer zuurstof in de actieve spierweefsels terechtkomen. Professor Dallam gelooft ook dat de “epidemie van inspanningsastma bij topsporters” te maken heeft met het feit dat ze zo vaak door de mond ademen. Het afplakken van de mond is niet alleen een trend tijdens het sporten, er zijn ook mensen die de techniek toepassen om de slaap te verbeteren en snurken tegen te gaan.