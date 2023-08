Kinderen bouwen en lanceren waterraket in Kaulille

Bocholt

Je kan een kant en klare waterraket kopen, maar er zelf één maken is veel leuker. Hoe dat moet, toonde het Educatief Centrum voor Natuur en Sterrenkunde (ECNS) tijdens een workshop aan Jeugdhuis De Keet in Kaulille. “Een waterraket maak je van een petfles. Ondertussen vertellen we hoe de ruimte en ook raketten in elkaar zitten”, vertellen ze bij ECNS. Een tiental kinderen leerde ook hoe zo’n raket juist werkt en hoe ze veilig te lanceren. “Een coole gepersonaliseerde waterraket klaarmaken voor een liftoff is supervet. Echt een beetje magisch”, zeggen de enthousiaste kinderen. Dat gebeurde vanop een speciaal ontworpen platform zodat ook een ouders konden zien wiens raket het hoogste of verste knalde. (rdr)