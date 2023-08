J.Lo zou zweren bij EMSculpt, maar krijg je van die behandeling echt een stevige derrière?

Zangeres en actrice Jennifer Lopez ziet er op haar 54ste nog steeds strak uit en bewijst dat meermaals per week op Instagram. Haar fitte lichaam dankt ze aan uren zweten in de fitness, op maat gemaakte schema’s van trainers en voedingsdeskundigen en aan een bijzondere therapie. Ze zweert volgens insiders bij EMSculpt, een behandeling die haar befaamde derrière finetunet en onderhoudt. Wat houdt die procedure precies in? Is ze duur? En kan iedereen er een gespierde bilpartij door krijgen?