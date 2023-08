Dries Van Langenhove mag spreken op IJzerwake, ‘Frontnacht light’ wél verboden: “Dit laat een wrange nasmaak na”

Witte rook in de Vredesstad: het stadsbestuur heeft een beslissing genomen over het omstreden IJzerwake-weekend eind augustus met Kameraadschapsavond op zaterdag en gastspreker Dries Van Langenhove op zondag.

“De verontwaardiging is bijzonder groot dat Dries Van Langenhove wordt uitgenodigd als gastspreker in een stad als Ieper, dé vredesstad bij uitstek”, verklaart burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) in naam van het Ieperse schepencollege.

“Na twintig jaar goeie samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na bij het stadsbestuur. Juridisch kunnen we zijn komst op vandaag evenwel niet weigeren. Wat wel vaststaat: onze essentiële voorwaarde van het ondertekenen en naleven van het Ieperse vredescharter. Zij hebben dit gedaan maar ‘onder voorbehoud’, wat het engagement onderuithaalt.”

Het schepencollege heeft unaniem beslist dat de organisatie van IJzerwake het vredescharter uiterlijk 16 augustus en onvoorwaardelijk moet ondertekenen. “Als ze dit ondertekenen, kan de IJzerwake doorgaan, maar er zal strikt gecontroleerd worden”, waarschuwt Talpe. “Ter plaatse zal worden nagegaan of het vredescharter wordt nageleefd en zal dit de toetssteen zijn voor een eventuele goedkeuring van de volgende editie van IJzerwake.”

Opruiende taal

Kameraadschapsavond - “Frontnacht light”, dixit Talpe - werd voor deze zomer al geweigerd en krijgt ook nu geen vergunning. “Er blijft onduidelijkheid en strijdigheid over de precieze bedoeling en de liederen die daar gezongen of afgespeeld zullen worden. Daarenboven is er een groot risico op verstoring van de openbare orde, gezien al op dit moment via verschillende kanalen opruiende taal wordt gesproken en ophef veroorzaakt. De omschrijving op de website van de IJzerwake is overigens bijzonder tendentieus. We geven voor de volledigheid ook nog mee dat er voor Kameraadschapsavond geen ondertekend vredescharter werd toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning”, besluit Talpe.