BioNTech draait verlies door ingestorte vraag naar coronavaccins

BioNTech verwacht dat de vraag naar coronavaccins weer zal opveren in de tweede jaarhelft. Het zal ten vroegste vanaf volgende maand dosissen leveren die zijn aangepast aan de laatste varianten van het virus.

De winsten uit de coronaperiode pompt BioNTech in verschillende experimentele middelen voor andere infectieziekten en moeilijk te behandelen kankers. Maar zolang die in ontwikkeling zijn, blijft het coronavaccin het enige product van het bedrijf dat al wordt verkocht.

Het bedrijf zal dit jaar minder uitgeven aan de ontwikkeling van medicijnen dan eerst gedacht. Het budget is bijgesteld naar 2 tot 2,2 miljard euro. Eerder hield het bedrijf rekening met 2,4 tot 2,6 miljard euro aan uitgaven op dat vlak.

Het totaal aan inkomsten in april, mei en juni kwam uit op 167,7 miljoen euro. Dat is veel minder dan een jaar eerder. Toen was de omzet bijna 3,2 miljard euro. In dezelfde maanden vorig jaar maakte het bedrijf nog een nettowinst van 1,7 miljard euro dankzij de coronavaccins.