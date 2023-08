Rapper Ne-Yo biedt excuses aan na uitspraak over geslachtsoperaties bij kinderen

De Amerikaanse rapper Ne-Yo verontschuldigt zich nadat hij enkele uitspraken deed over geslachtsoperaties bij kinderen. Aanvankelijk was hij zich van geen kwaad bewust. “Maar ik besef nu dat mijn uitspraken beledigend kunnen overkomen.”

De inmiddels 43-jarige rapper, die vooral een tiental jaar geleden enkele grote hits scoorde met onder meer Come closer, had enkele dagen geleden gezegd kritisch te staan tegenover ouders die hun kind een geslachtsoperatie laten ondergaan.

Hij deed de uitspraken tijdens een interview met een nieuwswebsite. “Ik begrijp niet dat ouders toestaan dat hun kind zulke levensveranderende ingrepen ondergaan”, had hij gezegd. “Kinderen zijn nog te jong om ten volle te beseffen welke gevolgen zo’n operatie heeft. Als je zoon vijf jaar is, en hij vraagt aan je om een meisje te worden, dan laat je hem toch niet zomaar zijn goesting doen? Zelfs iemand van twaalf jaar is nog te jong. Ik snap niet hoe het zover is kunnen komen dat jonge kinderen toch al op die leeftijd op de operatietafel belanden.”

De uitspraak zorgde uiteraard voor wat deining op sociale media, en niet veel later kwam Ne-Yo al terug op zijn interview. “Ik heb lang nagedacht over deze kwestie, en ik besef nu dat deze uitspraken als ongevoelig en beledigend kunnen overkomen. Ik wil niemand veroordelen, maar ik heb wel een eigen mening over deze kwestie. Ik ben het niet eens met sommige idealen van jullie, maar ik hou niet minder van jullie.”

Ne-Yo is zelf heeft inmiddels al zeven kinderen. Nog volgens het interview heeft niemand van de kinderen bij hem thuis interesse in een geslachtsoperatie.