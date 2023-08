Comedian Michael Van Peel papa geworden van dochtertje

Michael Van Peel is papa geworden, verklapt hij in de nieuwste ‘Welcome to the AA’.

Michael Van Peel (44) en zijn vrouw Liesbet zijn ouders geworden van een dochtertje. Dat vertelde de comedian vanochtend in ‘Welcome to the AA’, de podcast van zijn collega Alex Agnew.

Het was met de deur in huis vallen, zoals Van Peel het zelf omschreef. Andries Beckers, Agnews partner in crime, opende de aflevering meteen met een veelbetekende “Ça va?” Waarna de comedian antwoordde dat hij moe was. Na eventjes porren vertelde hij uiteindelijk ook waarom. “Omdat mijn vrouw mij wakker maakt om mijn dochter uit hare nest te halen.”

Wanneer ze precies geboren werd en hoe zijn dochter heet, vertelde Van Peel niet. Maar het is niet de eerste keer dat de comedian zijn vrienden trakteert op een primeur. Eind 2018 vertelde hij er ook voor het eerst dat hij zou stoppen met zijn succesvolle eindejaarsconference Van Peel overleeft.

Vriend des huizes Xander De Rycke draafde ook op in de aflevering – trouwens de laatste in de huidige Welcome to the AA-studio, voor die verkast naar een andere plek. En met drie comedians aan tafel hoeft het niet te verbazen dat de conversatie over Van Peels dochter al snel uit de hand loopt. Wanneer hem wordt gevraagd hoe de bevalling was, antwoordde hij met: “Zwaar. Ik wilde een pistolet eten, maar mijn vrouw kreeg om de vijf seconden een nieuwe wee. Dus ik kon niet eten, maar ik had keiveel honger.”

Een running gag doorheen de aflevering: Beckers die toch graag een oprechte reactie van Van Peel in de aflevering wil. Uiteindelijk krijgt hij die ook, wanneer Van Peel vertelt dat hij het al bij de eerste echo niet meer droog kon houden. “Toen was het al: papa is al aan het blèten, we zullen maar stoppen. Dan heb ik nog drie keer gehuild bij de volgende afspraken, en nog één keer toen ik mijn bancontact moest bovenhalen om te betalen.” Allemaal met een korreltje zout te nemen, natuurlijk. Van Peel en zijn vrouw stapten vijf jaar geleden in het huwelijksbootje in het Italiaanse Siena.