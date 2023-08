OVERZICHT. Maar liefst 20 keer moest Wout van Aert vrede nemen met zilver of brons op een kampioenschap

BK veldrijden 2012: zilver na Daan Soete

Niet Wout van Aert, wel Daan Soete kroont zich in 2012 in Hooglede-Gits tot Belgisch kampioen veldrijden bij de junioren. Na een spurt tussen de twee toenmalige ploegmaats trekt Soete aan het langste eind.

WK veldrijden 2012: zilver na Mathieu van der Poel

Ook bij de junioren vochten Wout van Aert en Mathieu van der Poel al verbeten duels uit. De twee rijden al snel weg van de rest op het WK in Koksijde in 2012 en in ronde vier kiest MVDP voor een solo.

© BELGA

BK veldrijden 2013: derde plaats in het zand

Laurens Sweeck leeft zich in Mol uit in het zand en snelt zo naar de Belgische driekleur. Gianni Vermeersch en Van Aert moeten de duimen leggen voor hem.

WK veldrijden 2013: nog een bronzen plak

Ook op het WK in datzelfde jaar moet Van Aert tevreden zijn met brons. Mike Teunissen en Wietse Bosmans tonen zich in het Amerikaanse Louisville sterker bij de beloften.

WK veldrijden 2015: weer tweede na MDVP

Op het WK in Tabor toont Van der Poel zich de sterkste van de twee. Van Aert komt vijftien seconden later als tweede over de streep gebold nadat hij in extremis Lars van der Haar nog is voorbijgesneld. Op Van der Poel stond geen maat. Voor beiden was het hun eerste WK bij de profs.

EK veldrijden 2015: zilver na een andere Nederlander

Het allereerste Europees kampioenschap veldrijden bij de profs werd in 2015 gehouden. In eigen land was het toen verrassend Lars van der Haar die aan het langste eind trok. De Nederlander versloeg in Huijbergen niemand minder dan Wout van Aert in een rechtstreeks duel. Die laatste leek op weg naar winst, maar na wat technische problemen kwam Van der Haar terug aansluiten.

BK veldrijden 2015: brons na kapotte derailleur

Van Aert start als topfavoriet aan het BK veldrijden in 2015 en gaat er al snel alleen vandoor. Kevin Pauwels brengt de rest terug, maar opnieuw versnelt Van Aert. Alleen Tim Merlier kan volgen. Van Aert schudt hem snel af, maar Sven Nys rijdt in zijn eentje de kloof dicht. Waarna Van Aert zijn derailleur aan flarden rijdt en vooraan wordt afgelost door Klaas Vantornout. Van Aert rijdt in de finale de kloof dicht, maar dan is zijn bobijntje af. Vantornout gaat ervandoor en wint solo, voor Tom Meeusen en Van Aert.

© BELGA

EK veldrijden 2016: brons na teamwork

Toon Aerts pakt in 2016 de Europese titel in het veld voor Van der Poel en Van Aert. Aerts was toen ploegmaat van Van Aert, die achter hem afstopt wanneer hij er alleen vandoor gaat. In de sprint om het zilver klopt Van der Poel dan Van Aert.

EK op de weg 2018: Trentin is sneller

In 2018 bleef Wout van Aert teleurgesteld achter met een bronzen medaille na het EK op de weg. In een sprint met een klein groepje verloor hij van Trentin en Van der Poel.

© BELGA

EK veldrijden 2019: wéér Van der Poel

Van der Poel moest in eigen land wel afrekenen met een sterke Van Aert, die een raketstart maakte. Maar in de tweede ronde had Van der Poel zijn rivaal al te pakken, en een ronde later was de Nederlander gaan vliegen. Van Aert hield het wel spannend, maar kon nooit meer tot bij Van der Poel komen. Voor de Belgen restten opnieuw ereplaatsen: Van Aert - die hier zijn vooralsnog laatste EK veldrijden afwerkte - en Laurens Sweeck pakten zilver en brons, en er eindigden maar liefst 8 Belgen in de top 11.

BK veldrijden 2019: zilver na Toon Aerts

Op het razendspannende BK veldrijden vechten Toon Aerts en Van Aert een verbeten duel uit. Halfweg koers heeft Van Aert een handvol seconden voorsprong en lijkt hij op weg naar de Belgische driekleur, maar Aerts komt terug en slaat op zijn beurt een kloof. Hij snelt zo naar de Belgische titel, Van Aert komt binnen op een kleine minuut.

WK veldrijden 2019: altijd weer Van der Poel

In Bogense wil Van Aert zijn moeilijke winter met de contractontbinding bij Veranda’s Willems-Crelan achter zich laten. Op Van der Poel staat echter opnieuw geen maat, Van Aert moet nog maar eens vrede nemen met zilver.

© BELGA

BK op de weg 2019: derde in massaspurt

Geen Belgische driekleur voor Van Aert op de weg in 2019. Hij wordt in een massasprint afgetroefd door Tim Merlier en Timothy Dupont.

WK tijdrijden 2020: geklopt door Ganna

Van Aert rijdt een sterke tijdrit, maar tegen tijdritspecialist Filippo Ganna is niks te beginnen. De Italiaan rijdt Van Aert op 26 seconden in de 31,7 kilometer lange tijdrit. Onze landgenoot heeft wel vrede met de tweede plek.

WK op de weg 2020: zilver na Alaphilippe

Van Aert kan in Imola niet mee wanneer Alaphilippe een kloof slaat op de laatste helling. In de achtervolging wint hij wel de sprint om de tweede plaats, maar achteraf is er vooral veel te doen rond Primoz Roglic. De ploegmaat van Van Aert bij Jumbo-Visma krijgt kritiek omdat het lijkt alsof hij niet vol mee ronddraaide in de achtervolging op Alaphilippe. Van Aert verdedigt de Sloveen, maar geeft wel toe dat de tweede plaats pijnlijk is.

WK veldrijden 2021: zilver na Van der Poel

In Oostende start Van Aert verschroeiend. De Belg zet eeuwige concurrent Van der Poel al snel op een vijftiental seconden, maar na een lekke band kan de Nederlander het gat dichten waarna hij erop en erover gaat. Van Aert komt zo uiteindelijk als tweede binnen op 37 seconden.

Olympische wegrit 2021: net niet door Carapaz

“Ik had de benen om olympisch kampioen te worden”, zegt Van Aert na de olympische wegrit in 2021 in Tokio. Alleen moet hij opnieuw tevreden zijn met zilver, want Richard Carapaz toont zich de beste. Van Aert wint in de achtergrond wel de sprint voor de tweede plaats.

Van Aert pakte zilver op de Olympische Spelen in Tokio. — © BELGA

WK tijdrijden 2021: opnieuw is Ganna te sterk

Amper vijf seconden is dit keer het verschil tussen tijdritspecialist Filippo Ganna en Wout van Aert op het WK tijdrijden in 2021. De ontgoocheling is dan ook groot bij onze landgenoot. “Het zilver te veel”, zucht hij na afloop. “Ik zal thuis mijn zilveren medailles maar eens tellen. Of misschien moet ik dat maar niet doen, want ik ga er niet blij van worden.”

WK veldrijden 2023: zilver na Van der Poel

Na een zinderende sprint met Mathieu van der Poel is het de Nederlander die als eerste over de streep rijdt. Van Aert gaat als eerste de laatste rechte lijn in, maar Van der Poel verrast onze landgenoot door de sprint van ver aan te zetten. Hij pakt zo zijn vijfde regenboogtrui in het veld.

© BELGA

WK op de weg 2023: zilver na Van der Poel bis

Van Aert trekt als een van de topfavorieten naar Glasgow, maar moet opnieuw de duimen leggen voor Mathieu van der Poel. Onze landgenoot is wel best of the rest en rijdt een sterk WK, maar op de beslissende aanval van zijn eeuwige concurrent op zo’n 20 kilometer van de streep heeft hij geen antwoord.