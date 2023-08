Prada lanceert skincare- en make-uplijn

De make-upcollectie bestaat uit 26 tinten lippenstift in soft of hyper mat, 33 tinten foundation, 6 fonkelende oogschaduwpaletten en een lippenbalsem. Elke kleur is gebaseerd op eerdere patronen, kleuren of texturen uit het rijkgevulde archief van het modelabel. Bij Prada hebben ze ook aan de praktische kant gedacht in de vorm van een set penselen en een make-upsponsje. Naast make-up brengt het merk ook drie skincareproducten uit: een cleanser, een dagcrème en een serum. Beide collecties kwamen tot stand in samenwerking met de L’Oréal-groep, sinds 2021 de licentiehouder van Prada beauty.

Wie het luxelabel in de make-uptas wil, moet zo’n 45 euro rekenen voor een lippenstift en tot 80 euro voor een oogschaduwpalet. Het serum dat je een stralende teint belooft, is het duurste en kost 360 euro. Een opsteker: elke verpakking is hervulbaar. Voor een refill van je favoriete product betaal je (iets) minder. De beautyspullen zijn momenteel te koop in de online beauty shop van het label. Later komen daar nog fysieke adressen bij, zoals luxewarenhuis Harrods in Londen.