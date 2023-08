Begrafenis van Sinéad O’Connor vindt dinsdag plaats in intieme kring, publiek kan wel meelopen in processie

Bray, een plek waar de zangeres geruime tijd met haar zoon woonde, is al enkele dagen in de ban van het afscheid van O’Connor. Zo was er zondag reeds een eerbetoon in de Ierse kustgemeente. Een wit hart met de tekst ‘Eire Sinead’ valt er te spotten vlak bij een monument uit de Tweede Wereldoorlog. Het werd gecreëerd door enkele lokale kunstenaars die muurschilderingen maken.

© PA

Voor de familie is er dinsdag een plechtigheid, het publiek kan meelopen in een processie in Bray. Die gaat van start om 10.30 uur in Harbour Bar, en het traject loopt langs het huis waar de zangeres van Nothing compares 2 u ongeveer vijftien jaar woonde. Daarna zal de begraving in intieme kring plaatsvinden. Volgens een persmededeling van de familie was O’Connor erg geliefd in Bray. Via de processie wil de familie alle deelnemers bedanken voor de steun van de voorbije dagen.

De zangeres werd dood aangetroffen in haar Londense huis. Haar lichaam werd al vrijgegeven, maar een exacte doodsoorzaak is nog niet bekend. De resultaten van de autopsie kunnen zelfs nog weken op zich laten wachten.