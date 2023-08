Lummen

De B&B van haar schoonouders overnemen? Nee, dat zag Bo Minten (30) eerst niet zitten. Maar de juriste viel toch voor de charme van de hoeve in Lummen en sinds de komst van haar dochtertje kan ze er rekenen op de hulp van Linda Roox (49). “Linda zat hier net aan de ontbijttafel toen ik een positieve zwangerschapstest had. Het was meant to be.”