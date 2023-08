Tumult tijdens ondernemingsraad Delhaize: gebouw ontruimd na brandalarm, deur gesneuveld

Delhaize kondigde maandagochtend op zijn hoofdkantoor in Zellik aan dat de eerste vijftien van zijn 128 eigen supermarkten worden overgenomen door zelfstandige ondernemers. De heropening als zelfstandige supermarkten zou gebeuren in de loop van oktober en november.

De aankondiging is niet waarop de vakbonden hadden gehoopt, zegt BBTK-secretaris Katrien Degryse. Zij hadden gehoopt dat de directie de plannen zou bijsturen na het verzet van de vakbonden en kritiek van zelfstandigen op de overnamevoorwaarden. “Maar de directie blijft op hetzelfde elan verder gaan”, aldus Degryse.

Ze erkent dat de sfeer even grimmig werd. Volgens Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver was er verbaal geweld en werd een toegangsdeur beschadigd. “We betreuren dat. We willen een sereen debat”, zegt hij. Of de directie een klacht zal indienen, is nog niet duidelijk.

Of de aankondiging tot nieuwe acties van het personeel zal leiden, is evenmin duidelijk. De bonden zullen eerst luisteren naar het personeel, zegt Degryse. “Elke actie start bij hen. Als er van hen een signaal komt, gaan wij dat ten volle ondersteunen.” Maandagavond houden de bonden intern beraad.

In twee winkels zijn maandag al stakingen uitgebroken, waardoor die vestigingen dicht zijn. Het gaat om winkels in Brussel en Nijvel.