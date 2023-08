België schroeft ontwikkelingshulp voor Niger deels terug

Eerder zette België al de militaire samenwerking stop, nu is dus ook een deel van de ontwikkelingssamenwerking opgeschort. Concreet gaat het om een project in Torodi, dichtbij de hoofdstad Niamey, waarbij defensie, diplomatie en ontwikkelingssamenwerking de handen in elkaar zouden slaan. Ook zal het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel de activiteiten op een lager pitje zetten. Europese medewerkers zijn al geëvacueerd, klinkt het. De aanwezigheid is beperkt tot een minimale bezetting, met een kleine groep regionale en lokale medewerkers. Samenwerking met de centrale overheid is sowieso stopgezet.

“De beslissing om een deel van onze samenwerking met Niger on hold te zetten is niet licht genomen”, zegt Gennez in het persbericht. “In tegenstelling tot bijvoorbeeld de EU of Frankrijk gaat de Belgische ontwikkelingssteun niet naar de schatkist van de Nigerese overheid, de zogenoemde budgetsteun, maar naar projecten die worden beheerd en uitgevoerd door het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel, en die dus de Nigerese bevolking rechtstreeks ten goede komen. Het gaat over projecten in gezondheidszorg, duurzame landbouw en onderwijs. Deze beslissing heeft directe gevolgen voor de mensen daar.”

Volgens de minister hing het opheffen van de steun af van twee criteria: de veiligheid van medewerkers ter plaatse en de impact van projecten. “Voorlopig is er geen indicatie dat de overgebleven medewerkers in gevaar zouden zijn. Maar jammer genoeg zal het in het Torodi-project niet langer mogelijk zijn om nog resultaten te boeken zolang de huidige junta aan de macht is.”

België vervoegt zo andere Europese en internationale partners die de samenwerking met Niger volledig of gedeeltelijk opschortten. “Daarmee sturen we ook een duidelijk politiek signaal naar de militaire machthebbers: jullie acties zijn niet zonder gevolgen.”