‘Waar zie jij jezelf over 5 jaar’ beantwoord je best zo...

Weet waar de vraag vandaan komt

‘Waar zie je jezelf over 5 jaar?’ is er een die veel verschillende antwoorden kan opleveren. Misschien is het juist daarom een stokpaardje van managers en hr-verantwoordelijken: je krijgt meteen hoogte van de intenties van de sollicitant én van de reden voor hun sollicitatie. Maar veel werkgevers gebruiken de vraag ook om te polsen hoelang je eventueel aan boord wil blijven.

Als jouw ambities stroken met die van hun, als je wilt groeien en excelleren, dan is dat ideaal. Je toekomstige werkgever wil graag duidelijkheid en liefst niet binnen een jaar opnieuw deze vacature moeten invullen. Laat je antwoord dus ambitieus zijn, maar wel binnen de context van het bedrijf en de functie waarop je solliciteert.

Denk er thuis ook over na

Stilstaan bij je toekomstplannen en -visie is altijd wel een goed idee, dus stel jezelf ook eens de vraag waar je over vijf jaar mee bezig wilt zijn. Thuis doe je dat met meer rust en bedachtzaamheid. Waar droom je van? Welke mijlpalen zijn daarvoor nodig? Hoe ga je die behalen binnen een aantal jaar?

De antwoorden hierop klinken misschien iets vrijzinniger dan tijdens je sollicitatiegesprek, maar zo ben je in elk geval wel op de hoogte van je eigen verlangens. En durf je de toekomst daadkrachtig vast te grijpen.

Formuleer concreet

Je werkgever stelt deze vraag uit oprechte interesse, maar je antwoord hoeft geen minutenlang betoog te zijn. Zorg ervoor dat je beknopt en concreet kunt benoemen wat je ideeën en wensen zijn.

Oefen desnoods thuis alvast en neem jezelf op. Op deze manier krijg je inzicht in hoelang je relaas duurt en wat je kunt doen om een concreter antwoord te formuleren zonder dat dit ingestudeerd klinkt.

Veilige antwoorden zijn onder andere: ‘Ik wil graag mensen onder mijn hoede nemen om hen verder op te leiden’, ‘Ik zou graag enkele opleidingen en seminaries volgen’ en ‘Over een aantal jaar wil ik bekend staan als expert in mijn vakgebied.’

Stel een soortgelijke vraag terug

Jij bent op een sollicitatiegesprek om een job te krijgen, maar past die job ook bij jou? Je eerste neiging is misschien om een zo goed mogelijk antwoord te geven op de vragen die je gesteld worden, maar jij hebt evengoed het recht om te weten met wie en met welke vereisten je straks moet werken.

Pols daarom tijdens het gesprek ook naar de verwachtingen van de werkgever, naar de ambities van het bedrijf en naar de rol die zij daarin van medewerkers verlangen. Komt dit niet overeen met jouw eigen visie? Dan moet je je afvragen of dit wel de juiste plek is voor jou. Staan de neuzen in dezelfde richting? Dan voel je je nu nog zekerder van je zaak.

Succes!

