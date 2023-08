Mathieu Terryn gaat (letterlijk) met de billen bloot: “We hebben allemaal al een gat gezien, nee?”

In een filmpje dat hij zelf deelde op Instagram is te zien hoe Terryn net voor het begin van zijn optreden wat staat te springen om op te warmen, waarbij de naad van zijn broek het begeeft. Hij kan er duidelijk wel om lachen, grapt erover tegen gitarist Simon Nuytten, en gaat gewoon door. The show must go on!

Een lid van de crew probeert de broek van Terryn even later nog te redden met plakband, maar dat loopt zichtbaar toch niet geweldig vlot. Waarop de zanger zegt: “Laat het gewoon zo. We hebben allemaal al een gat gezien, nee? Dus ik blijf nog even hier.”