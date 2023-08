Hij kan het nog: Will Tura staat met verzamelalbum op 1 in de Ultratop

En of Will Tura het nog kan. Amper een week nadat zijn vijfdubbele verzamelplaat Als ik terugkijk en 99 andere liedjes uitkwam, staat hij op 1 in de Ultratop Albums Top 200. Tura stoot zo Pommelien Thijs van de eerste plaats.

Niet alleen Pommelien Thijs, ook Camille, Harry Styles, Taylor Swift. Will Tura laat ze allemaal achter zich. Straf is dat: op 28 juli verscheen Tura’s vijfdubbele verzamelaar. Een week later is het al het meest verkochte album in Vlaanderen.

LEES OOK. Will Tura heeft beginnende alzheimer en neemt afscheid met laatste single: “Ik voel en begrijp dat niets blijft duren”

Zes jaar geleden bracht Will Tura zijn laatste album uit: Live in de AB. Een enkel album met daarop de hoogtepunten van zijn concert eerder dat jaar in de AB. Nu dus brengt Tura een vijfdubbele cd uit met alles samen 100 nummers.

De eerste drie cd’s bestrijken telkens een decennium. De eerste cd opent met Bye, bye love en eindigt met Het kan niet zijn, daartussen alle sixties-hits. Op de twee volgende cd’s staan telkens de hits van de seventies en de eighties: Verboden dromen, De Rode Duivels gaan naar Spanje, Vergeet Barbara, Vlaanderen mijn land…. Het vierde album zijn de Tien om te zien-jaren met onder meer Hoop doet leven en Moa ven toh. Het vijfde album zijn de jaren 2000 tot nu met als afsluiter de recente single Als ik terugkijk.

Vorige maand verscheen Als ik terugkijk, op tekst van Bart Peeters. Bij de lancering van de singel werd bekendgemaakt dat Tura stopt met optreden omdat hij beginnende alzheimer heeft.