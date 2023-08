Gingelom

Sigrid Dams (33), uit Gingelom, verpleegkundige in RZ Tienen

Dimitri Freson (37), uit Tongeren, medewerker in Asster Sint-Truiden

Kinderen: Nelle (10) en Griet (8)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We hebben elkaar in 2010 ontmoet in de Belmondo in Sint-Truiden en sindsdien zijn we een koppel”, vertelt het paar. (erre)

