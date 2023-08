Hasselt

Stéphanie Noels (50) uit Rekem, freelance visagiste bij de Europese Commissie

Frank Treunen (59) uit Hasselt, chef-kok in het Hassotel

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Dat hebben we te danken aan mijn hond Bucky”, lacht Stéphanie. “’Toen ik 8 jaar geleden met hem op het terras zat van Mon Café , was hij niet weg te houden van de man aan het tafeltje naast ons. Die man was Frank. Bucky is een hond met een goede smaak.”(raru)

