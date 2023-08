Moordenaar en stalker van Marly uit Kinrooi pleegt zelfmoord op haar verjaardag

De 57-jarige Eric V. die vorig jaar in Kinrooi zijn ex-vriendin Marly Schapendonk (35) en haar neef Martie doodschoot, heeft zelfmoord gepleegd in de gevangenis. De Eindhovenaar deed dit uitgerekend op de verjaardag van Marly.

In de Nederlandse krant Eindhovens Dagblad reageert de broer van Marly enigszins opgelucht op het nieuws van de zelfmoord: “Ik weet niet zo goed hoe ik me eronder moet voelen.” Broer Tony Schapendonk was met de familie samen toen hij een telefoontje kreeg. “In eerste instantie voelden we opluchting. Je hoeft nergens meer bang voor te zijn. Van de andere kant: het is wel de gemakkelijke uitweg. Een echte straf zal hij nooit uitzitten. Ik denk dat we allemaal die tweestrijd voelen”, zo zegt hij in het Eindhovens Dagblad. De nabestaanden van Marly hopen dat zijn dood rust geeft. “Ik hoop nu ook eerder te kunnen beginnen met het verwerken van de dood van Marly”, zegt hij.

Dubbele moord

Op 12 juli vorig jaar pleegde Eric V. uit Eindhoven de dubbele moord in Geistingen. Hij vermoordde in haar huis zijn ex Marly Schapendonk (35) en haar neef Martie Van De Sande (40) die haar kwam beschermen wegens de stalking door Eric.

De Eindhovenaar werd in zijn woonplaats gearresteerd en hij zat in de gevangenis in afwachting van de rechtszaak. Verdachte Eric V. heeft daar niet op gewacht. Hij maakte zelf een einde aan zijn leven in de gevangenis.