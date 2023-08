Denken dat je goed hebt geslapen (ook al is dat niet zo), boost je humeur

Een team onderzoekers aan de universiteit van Warwick in Groot-Brittannië vroeg aan meer dan honderd vrijwilligers tussen 18 en 22 jaar om een slaapdagboek bij te houden. Daarin werden verschillende details vastgelegd, waaronder het uur waarop ze gingen slapen, hoe lang het duurde voordat ze in slaap vielen en hoe tevreden ze de volgende ochtend waren over hun nachtrust. Alle deelnemers droegen ook een actigraaf om hun pols. Dat is een soort minicomputertje in horlogevorm dat bewegingen en rustmomenten registreert.

LEES OOK:

De volgende dag moesten de deelnemers op vijf verschillende tijdstippen hun emoties — zowel de positieve als negatieve — beoordelen. Er werd ook gepolst in welke mate ze tevreden waren over hun leven in het algemeen. De onderzoekers vergeleken vervolgens alle antwoorden van de deelnemers, alsook de gegevens die ze binnenkregen via hun minicomputers.

Wat blijkt? Mensen die het gevoel hadden dat ze goed sliepen, waren de volgende dag vrolijker. Mensen die het gevoel hadden dat ze een barslechte nacht achter de rug hadden, waren iets minder goedgeluimd. “De eigen perceptie van je slaapkwaliteit kan vrij positief zijn”, stelt hoofdauteur Anita Lenneis in het wetenschappelijk vakblad Emotion.De wetenschappers voegden eraan toe dat hun bevindingen overeenkomen met eerder onderzoek dat aantoonde dat zelfgerapporteerde gezondheid, en niet de werkelijke gezondheidstoestand, de belangrijkste factor is inzake levenstevredenheid en algemeen welzijn.