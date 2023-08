Zo kom je heerlijk tot rust na een drukke dag

Zen badkamer

Trek jezelf even terug in de badkamer voor een moment van rust en zelfzorg. Van water word je vanzelf rustig: in de zomer lekker opfrissen met een lauwe douche, in de winter al je spieren ontspannen in een warm bad. Wikkel jezelf daarna in heerlijk zacht badlinnen en hydrateer je huid. Zo tover je je dagelijkse douche of bad om tot een heus verwenmoment.

Probeer nieuwe dingen

Wat rustgevend werkt, is voor iedereen anders. Misschien is mediteren wel helemaal niets voor jou, maar kan je je hoofd wel leegmaken door te gaan hardlopen of in het bos te wandelen. Andere mensen komen tot rust door alles wat door hun hoofd speelt op te schrijven, naar rustige muziek te luisteren, in de tuin te werken of een boek te lezen. Ga op zoek naar wat jou tot rust brengt, en maak hier tijd voor.

Zacht slapen

Het belangrijkste moment om tot rust te komen, is natuurlijk ’s nachts in je bed. Zorg ervoor dat je slaapkamer de perfecte plaats is om te ontspannen. Verban rondslingerende rommel, beeldschermen en felle verlichting. Investeer in een goede matras, en verwen jezelf met kwalitatief beddengoed. Dat gevoel van luxe en comfort als je in een zacht en vers bed stapt: heerlijk!

Traagschuim kussen voor extra ontspanning

Je hebt wellicht al gehoord van de voordelen van een traagschuim matras, maar ook op een multifunctioneel traagschuim kussen kan je lichaam volledig ontspannen. Een lichaamskussen kan je gebruiken om op te slapen, maar door het bijzondere ontwerp is het ook prettig om tv te kijken, een boek te lezen en ondersteuning te bieden in de auto of op je bureaustoel. Zo voorkom je een stijve nek en rugpijn, waardoor je vanzelf meer ontspannen bent.