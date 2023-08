OPROEP. Is jouw kind een van de 1.250 Belgische scouts op de Jamboree in Zuid-Korea?

Vanaf dinsdag worden de 40.000 scouts op de Wereldjamboree in Zuid-Korea geëvacueerd omwille van de dreiging van tyfoon Khanun. Onder hen ook 1.250 Belgische scouts. Wij zijn op zoek naar de ouders van Limburgse kinderen die op dit moment op het kampterrein zitten.

Na de verzengende hitte en de organisatorische moeilijkheden moet de 25ste Wereldjamboree in Zuid-Korea nu een nieuwe tegenslag verwerken. Tyfoon Khanun, die al dagenlang vernieling veroorzaakt in Japan en China, dreigt deze week in Zuid-Korea aan land te gaan. Om het zekere voor het onzekere te nemen, worden de 40.000 scouts op de Wereldjamboree vanaf dinsdag allemaal geëvacueerd. Ze worden naar hoofdstad Seoul gebracht, waar ze een alternatief programma krijgen aangeboden tot zaterdag, het voorziene einde van de Jamboree.

Ook de Belgische delegatie van 1.250 scoutsleden zal geëvacueerd worden. Het Belang van Limburg is op zoek naar ouders van Limburgse kinderen die op het kampterrein van de Jamboree zitten. Hoe is de sfeer op het kampterrein? Zijn ze ongerust over de tyfoon en de evacuatie? En hoe zal de evacuatie precies verlopen?