Eerste vijftien Delhaizes worden in het najaar zelfstandig, om deze winkels gaat het

Delhaize heeft maandagochtend op de ondernemingsraad bekendgemaakt welke vestigingen binnenkort zullen verzelfstandigen. Het zou in Vlaanderen gaan om Delhaizes in Ieper, Izegem, Knokke, Denderleeuw, Grimbergen, Ronse, Hankar, Deurne en Wilrijk.

Ook in Brussel en Wallonië zijn er zes Delhaizes die overgaan naar een zelfstandige statuut. De winkels zouden vanaf oktober en november overgedragen worden, de winkelketen beloofde wel om de situatie twee jaar op te volgen. Bij de overgang van supermarkten in eigen beheer naar supermarkten uitgebaat door zelfstandige ondernemers behouden alle medewerkers van de betrokken supermarkten hun tewerkstelling en hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden conform de CAO 32bis, verzekert Delhaize. De supermarktketen zal de winkelmedewerkers ook een “transitiepremie” van 1.500 euro toekennen, verhoogd met 100 euro per jaar anciënniteit.

Volgens de vakbonden slaat er opnieuw een bom in bij het personeel. “Onze angst wordt stilaan bewaarheid. We zien in de lijst een groot aantal bestaande uitbaters die er dus nog een winkel willen bijnemen. Uitbaters die goed genoeg weten dat ze de loonvoorwaarden van Delhaize-personeel niet kunnen garanderen”, klinkt het.

