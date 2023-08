‘Jurassic park’-acteur Jeff Goldblum komt naar België… om zijn muziek voor te stellen

Is er iets wat Jeff Goldblum niet kan? Als Hollywoodacteur verwierf hij naam en faam in films als The fly, Independence day en uiteraard Jurassic park. Maar ook op het theater was hij te zien, net als op televisie. Daarnaast is Goldblum ook jazzmuzikant. Met zijn band The Mildred Snitzer Orchestra komt hij naar ons land om recentste album Plays well with others voor te stellen in het Koninklijk Circus op 11 oktober. Zelf zit hij aan de piano, een instrument dat hij al sinds zijn kindertijd speelt .Tijdens zijn optredens beantwoordt hij met plezier je vragen, stelt hij ook zelf triviavragen en speelt hij jazz. Tickets zijn vanaf 11 augustus om 10 uur te koop via greenhousetalent.com.