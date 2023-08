Rouwende Ierse vrouw belaagd door complotdenkers over dood van haar zoon: “Ze hebben van mijn leven een hel gemaakt”

Hoofdredactrice Gemma O’Doherty van The Irish Light – Edel Campbell wil uit vrees voor de vele bedreigingen niet in beeld gebracht worden. — © YouTube

The Irish Light is een extreemrechts roddelblad dat gespecialiseerd is in complottheorieën met titels als “Pfizer wist dat het vaccin zou doden”, “Fluor in het water verlaagt het Ierse IQ”, “Waarom klimaatverandering door menselijke invloed fraude is” en “Ieren worden minderheid in Ierland”.

Het blad schreef de dood van Diego Gilsenan, de 18-jarige zoon van Edel Campbell, en 41 andere mensen vorig jaar toe aan het coronavaccin. Volgens het artikel wilde de Ierse overheid de “mysterieuze overlijdens” van die 42 mensen niet onderzoeken “omdat ze exact weten wat de oorzaak is: de ongeteste en gevaarlijke injectie die ze opdringen aan het Ierse volk”.

Zelfmoord

De jongeman had volgens zijn moeder echter zelfmoord gepleegd, en was niet eens gevaccineerd. Een andere jongeman wiens overlijden werd aangehaald in het artikel, bleek dan weer gestorven te zijn bij een ongeval in een zwembad, een andere door een val, en nog een andere als gevolg van meningitis. Volgens Campbell had de krant haar ook niet proberen te contacteren voor publicatie, en volgens de BBC was dat ook bij verschillende andere families het geval.

Campbell probeerde The Irish Light eerst te contacteren met de vraag om alle beelden van haar zoon te verwijderen, maar zonder succes. Daarop spande ze een burgerlijke rechtszaak wegens laster en eerroof aan tegen het blad. “Niet omdat ze wraak of compensatie wilde”, aldus haar advocaat, “maar enkel omdat ze de integriteit van haar overleden zoon wilde beschermen.”

Dreigementen

De krant – en met name hoofdredactrice Gemma O’Doherty – reageerden echter furieus op de rechtszaak. Ondanks een gerechtelijk bevel om foto’s van Gilsenan niet langer te gebruiken zonder toestemming van zijn moeder, bleef de krant meermaals nieuwe artikels publiceren waarin de ongefundeerde beschuldigingen werden herhaald.

Op sociale media werd Campbell er ook van beschuldigd “schandelijke leugens” te verkondigen”, “mentaal instabiel” te zijn, en deel uit te maken van een “grootschalig complot”. Ook de lezers van de krant sprongen op de trein, en bedreigden de vrouw op grote schaal, onder andere met “executie”.

“Een hel”

“De Irish Light heeft van mijn leven een hel gemaakt”, aldus Campbell. “Deze lastercampagne is niet minder dan shockerend”, zegt ook Ciaran Mulholland, de advocaat van Campbell. “Je snapt waarom veel mensen erg terughoudend zijn om naar de rechter te stappen, als je ziet welke gevolgen mijn cliënte heeft moeten ondergaan.” Campbell heeft ook klacht ingediend bij de politie voor de bedreigingen, maar dat onderzoek loopt nog.

De BBC heeft O’Doherty om een reactie gevraagd, maar heeft daar niet op gereageerd. Via sociale media liet ze wel weten dat de omroep “een karaktermoord” op haar zou plegen, “omdat ze de vaccingenocide aan het licht heeft gebracht.”