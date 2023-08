Nu De Croo vakantie neemt: wie krijgt de sleutel van ons land in handen?

Is het land stuurloos nu premier Alexander De Croo (Open Vld) in het buitenland vakantie neemt? De honneurs worden tijdens het politiek reces een tijdje door één van zijn collega’s waargenomen. Vanaf maandag heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) de sleutels van Vivaldi in handen.

Wanneer een minister ook maar even in het buitenland zit – om privéredenen, maar ook professioneel – moet dat altijd worden gemeld aan het Paleis én aan de Kanselarij, de administratieve diensten van de eerste minister. Daarbij dient ook te worden aangegeven wie de betrokken excellentie vervangt. Het is in deze zomertijden niet anders.

Nu de eigenaar van de Wetstraat 16 even uithuizig is, rijst meteen de vraag wie op dit moment de baas van het land is. Het antwoord is simpel: de premier blijft de premier, ook wanneer die in het buitenland zit. Maar er is wel altijd iemand die de regering vertegenwoordigt. Vooral dan om besluiten en allerhanden documenten te ondertekenen voor de ministers die er niet zijn. Hun kabinetten blijven wel – weliswaar op een absolute minimumbezetting – draaien, maar er is dus een regeringslid nodig om de nodige handtekeningen en parafs te zetten.

De voorbije week verving MR-vicepremier David Clarinval op die manier bijna de voltallige regering. Op de staatssecretarissen Thomas Dermine (PS) en Alexia Bertrand (Open Vld) na zat iedereen – 17 van de 19 regeringsleden – in het buitenland. Maar maandag vertrekt de Franstalige liberaal zelf met vakantie. Hij geeft dan de sleutels van de Wetstraat door aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

© Kristof Vadino

De CD&V-minister vervangt nog tot de week nadien een pak collega’s, al ziet de lijst er van dag tot dag anders uit en komen ministers de komende dagen mondjesmaat terug. Zo is CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem bijvoorbeeld vanaf donderdag weer op post.

“Als minister niet alleen mijn binnenlandse bevoegdheid uitoefenen, maar opeens alles wat betrekking heeft op ons land: het is minstens bijzonder te noemen. Het wordt vaak heel druk met mezelf te overleggen”, zegt Verlinden lachend. Ook zij benadrukt dat de kabinetten tijdens de zomer blijven draaien en dat adviseurs ook tijdens de zomervakantie in contact staan met hun premier, minister of staatssecretaris. “Echte vakantie zit er dus eigenlijk voor niemand in, maar ikzelf neem dat er heel graag bij”.

Bij echte noodgevallen of wanneer er een crisis uitbreekt, keren de regeringsleden vaak terug uit het buitenland, al is het telkens weer afwegen of dat ook echt nodig is. Tijdens de Dutroux-crisis in 1996 besliste wijlen Jean-Luc Dehaene om dat niet te doen, wat hem toen veel kritiek opleverde.

In het verleden waren er ook altijd ministers die tijdens de zomer zo goed als altijd in het land bleven, zoals de socialistische vicepremier Johan Vande Lanotte (SP.A) en Defensieminister André Flahaut (PS). Zo namen dan ook heel vaak en graag de honneurs waar.